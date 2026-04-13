Questa settimana si svolgeranno consultazioni con gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore energetico. La Commissione europea prevede di attivare il Temporary Framework, un nuovo regime di concorrenza, entro la fine di aprile. La revisione delle regole si inserisce in un'azione più ampia per gestire le misure di sostegno nel settore energetico.

BRUXELLES, 13 APR – “Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato” nel settore energetico, e “il Temporary Framework (la norma che rendere attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese”. Lo ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen: ‘entro aprile nuove regole su aiuti energia’

Von der Leyen, 'entro il mese nuove regole su aiuti di Stato in energia'"Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato " nel settore energetico, e "il Temporary...