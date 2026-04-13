Von der Leyen ' dall' inizio della guerra costo sull' energia di 22 miliardi'

Da quando è iniziato il conflitto, le spese per le importazioni di combustibili fossili sono cresciute di oltre 22 miliardi di euro. La presidente della Commissione europea ha reso noto questo dato, sottolineando l’impatto economico legato all’aumento dei costi energetici. La cifra si riferisce esclusivamente alle importazioni di combustibili fossili e riguarda il periodo dall’inizio della guerra fino ad oggi.

"Dall'inizio del conflitto la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. Ciò dimostra l'enorme impatto di questa crisi sulla nostra economia ". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Von der Leyen, 'dall'inizio della guerra costo sull'energia di 22 miliardi' Iran, von der Leyen: "10 giorni di guerra già costati 3 mld per energia"La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo in merito al conflitto in Iran e la...