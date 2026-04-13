Volley il Club Arezzo domina il derby | 3-0 a Grosseto al Maccagnolo

Nel match di volley disputato al Palazzetto Maccagnolo, la squadra di Arezzo ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Grosseto. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con la formazione ospite che ha conquistato ogni set senza difficoltà. La gara si è conclusa con i tre punti che hanno rafforzato la posizione della squadra di casa in classifica.

Arezzo, 13 aprile 2027 – Volley, i l Club Arezzo do mina il derby: 3-0 a Grosseto al Maccagnolo. Vittoria netta e convincente per il Club Arezzo, che supera con un secco 3-0 la Invicta Solcaffè Grosseto davanti a un Palazzetto Maccagnolo gremito e trascinante. I neroamaranto, g uidati da coach Morelli, hanno offerto una prestazione di grande solidità e maturità, senza concedere praticamente nulla agli avversari. Tutti e tre i set (25-19, 25-20, 25-19) sono stati gestiti con autorità, con ottime giocate soprattutto nei momenti decisivi. Fondamentale la regia di Luatti, bravo a distribuire il gioco coinvolgendo efficacemente tutti gli attaccanti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley, il Club Arezzo domina il derby: 3-0 a Grosseto al Maccagnolo Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto MaccagnoloArezzo, 1 marzo 2026 – Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto Maccagnolo. Leggi anche: Volley. La Kabel domina e mette al tappeto Grosseto