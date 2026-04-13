Volley femminile - Serie C e D En-plein lucchese

Nel campionato di volley femminile di serie C e D, le squadre lucchesi continuano a ottenere risultati eccellenti. Tutte e quattro le formazioni della zona hanno conquistato vittorie nelle ultime settimane, mantenendo un record imbattuto di 16 successi consecutivi senza alcuna sconfitta nel mese di gennaio 2026. Un risultato che conferma la costanza e la determinazione delle squadre locali in questa fase della stagione.

Ancora un clamoroso en-plein di vittorie per il volley lucchese, con le sue quattro compagini che, nel 2026, hanno innestato la marcia più veloce: è, addirittura, il quarto consecutivo, con 16 vittorie e nessuna sconfitta nell’ultimo mese. In serie "C" la capolista ACopLat Porcari annienta il Giorgio Peri Grosseto, formazione di metà classifica, sul parquet avversario. Lo 0-3 non spiega nel dettaglio il dominio delle ragazze di Grassini ed assume le giuste proporzioni con il dettaglio dei set, visto che Porcari, nel primo parziale, lascia solo otto punti alle avversarie e nove nel secondo. Il 1725, poi, chiude il discorso e lascia Porcari prima a 54 punti, a +3 su Cascina e a +6 su Casciavola che supera Le Signe, sconfitto dal Montevarchi: le due formazioni, ora, sono, rispettivamente, quarta e quinta, a 47 e 46 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Splendido en-plein delle formazioni lucchesi: Porcari, Nottolini e Pantera superSi chiude con questo fine settimana un inverno d’oro per le formazioni della Lucchesia e della Piana nei campionati regionali di pallavolo.

Ginnastica Petrarca: en-plein di successi nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 30 marzo 2026 – Seconda giornata e seconda vittoria per la Ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di serie C di Artistica Maschile.