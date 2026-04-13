Nonostante una giornata nuvolosa e il rischio di restare a letto, il tradizionale evento podistico si è svolto nel centro cittadino, registrando una partecipazione numericamente vicina a quella delle edizioni pre-pandemia. La manifestazione, che si tiene annualmente in questa zona, ha visto coinvolti diversi cittadini, confermando un interesse sostenuto anche in condizioni atmosferiche non ideali. I partecipanti sono stati circa sei mila, secondo gli organizzatori.

Numeri quasi da pre-Covid: il Vivicittà reggiano, pur in una mattinata grigia che ha consigliato a qualcuno di restare tra le lenzuola, si chiude con una partecipazione che tocca le 6.500 presenze. Una manifestazione, quella messa in piedi 42 anni fa dalla Uisp con giornate similari in una quarantina di città italiane e diverse all’estero, che tra sabato e ieri ha trasformato il centro storico in un grande laboratorio di sport e partecipazione. Già dal pomeriggio di sabato, con "Aspettando Vivicittà", piazza della Vittoria si è animata con attività sportive e momenti di gioco aperti a tutti, accompagnati dalla presenza del rugbista Luca Bigi, protagonista con la società del Valorugby di momenti di incontro con bambini e famiglie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vivicittà riempie ancora il centro: "Una partecipazione straordinaria"

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