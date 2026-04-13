Vivicittà la carica dei 500 Successo della manifestazione

La manifestazione “Vivicittà” ha visto la partecipazione di 510 persone, tra cui 160 provenienti dal mondo universitario, tra studenti, docenti, tecnici e collaboratori. La giornata ha coinvolto un ampio pubblico, che ha preso parte alle attività previste. La presenza numerosa ha dimostrato l’interesse e l’adesione a questa iniziativa, che si è svolta senza particolari incidenti o problemi organizzativi.

Cinquecentodieci partecipanti, 160 dal mondo universitario, tra studenti, docenti, tecnici, collaboratori. Da Fortezza a Fortezza: è andata in archivio, con un buon successo, la 42ma edizione di Vivicittà, la manifestazione podistica organizzata dalla Uisp, svoltasi sulle lastre ieri e in contemporanea in altre sessantacinque città italiane. Un evento pensato per far vivere i centri urbani in maniera diversa, farli diventare luoghi di incontro e condivisione. Non a caso, lo slogan del 2026 è stato ‘Includere, rigenerare, innovare’: un ‘salto triplo’ per vivere lo sport come esperienza di comunità e riscoprire quei luoghi che fanno parte della quotidianità e dati spesso per scontati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Vivicittà", la carica dei 500. Successo della manifestazione Leggi anche: Vivicittà: la carica dei 1200 anima Latina. Chi sono i vincitori e tutti i premiati Torna Vivicittà, 38° edizione della manifestazione podistica non competitiva ricca di tante novitàPresentata questa mattina, a Palazzo della Città, la 38° edizione della corsa “Vivicittà”, in programma domenica 12 aprile.