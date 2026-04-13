Viviamo La Bassa | visita guidata a Terrazzo

Domenica 19 aprile 2026, il Comune di Terrazzo organizza il secondo appuntamento con le visite guidate dedicate alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. La manifestazione mira a far conoscere luoghi e aspetti culturali della zona attraverso un percorso guidato. L’evento fa parte di un ciclo di iniziative promosse dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio locale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Domenica 19 aprile 2026 il Comune di Terrazzo ospiterà il secondo appuntamento con le visite culturali dedicate alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Un’iniziativa che punta a far riscoprire ai cittadini e ai visitatori il patrimonio storico e identitario della pianura.🔗 Leggi su Veronasera.it Visita guidata: "La basilica dell'esorcista"Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Il Diavolo è in... Visita guidata di Villa Pisani La NazionaleIn programma una passeggiata alla scoperta degli interni di Villa Pisani La Nazionale, tra storia e aneddoti, alla scoperta dei personaggi che...