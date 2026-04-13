Vista il Ministero testa il drone con AI che aiuta i soccorsi stradali

Il Ministero ha condotto un test con un drone dotato di intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con l’Università di Bari e il Mit. Il dispositivo utilizza la visione artificiale per sorvolare le aree degli incidenti stradali, analizzando le immagini per individuare persone disperse e facilitare le operazioni di soccorso. Questa tecnologia mira a migliorare l’efficienza delle attività di emergenza, offrendo supporto ai soccorritori sul campo.

Robotica e intelligenza artificiale al servizio delle emergenze stradali. Si chiama Vista (Vehicle Intelligent System for Traffic Automation), un sistema di assistenza visiva tramite drone per il soccorso stradale, sviluppato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) con la collaborazione del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un drone “speciale”, in grado di analizzare con l’intelligenza artificiale l’area di un incidente e di ricostruire in pochi minuti un quadro dell’evento a beneficio dei soccorritori. È stato presentato a Bari, a Lama San Giorgi, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e dei rappresentanti del Mit.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vista, il Ministero testa il drone con AI che aiuta i soccorsi stradali Innovazione, testato a Bari “Vista”: drone per i soccorsi stradaliIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compie un nuovo passo in avanti sul fronte dell’innovazione applicata alla sicurezza stradale. Putin aiuta Teheran sui droni che ci colpiscono, Kyiv aiuta l’occidente e il Golfo con l’AIL’aiuto della Russia all’Iran si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli – dettagli che l’America di Donald Trump si ostina a sottovalutare.