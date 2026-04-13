Visita guidata a Villa Molin
Domenica 10 maggio nel pomeriggio si svolgerà una visita guidata a Villa Molin. L'evento offrirà l'opportunità di esplorare l'architettura del Cinquecento progettata da Vincenzo Scamozzi. Durante l'itinerario si approfondirà la storia della famiglia Molin e alcuni dei personaggi più rilevanti collegati alla villa. La visita si svolgerà con guida, senza necessità di prenotazione anticipata.
Domenica 10 Maggio nel pomeriggio vi accompagniamo in visita alla magnifica Villa Molin!Scopriamo insieme la bellezza dell’arte del Cinquecento nella purezza e nel rigore di un grande progetto di Vincenzo Scamozzi, conosciamo la storia della famiglia Molin e dei personaggi più importanti della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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