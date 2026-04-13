Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Sabato 18 aprile alle ore 17.30 si terrà una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, un edificio storico di Bari. L’accesso sarà riservato a un pubblico selezionato, che potrà esplorare gli ambienti interni del palazzo e ammirare le decorazioni e gli arredi dell’epoca. La visita offrirà l’opportunità di conoscere da vicino uno dei luoghi più rappresentativi dell’architettura ottocentesca della città.

Sabato 18 aprile ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it