Visita a Villa Molin capolavoro di Vincenzo Scamozzi

Venerdì 1 maggio, Villa Molin sarà aperta al pubblico in due fasce orarie: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. La visita si svolgerà senza prenotazione, anche se è consigliata tramite il sito ufficiale. La villa è considerata un esempio significativo dell’architettura progettata da Vincenzo Scamozzi. L’ingresso sarà possibile durante tutto il giorno, rispettando gli orari indicati.

Venerdì 1 maggio Villa molin sarà visitabile dalle ore 10.30-12.30 e 14.30-18è consigliata prenotazione tramite il sito https:villamolinpadova.comvisita-la-villa o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo ScamozziIl 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte per le visite alla villa e al parco.