Violenza e paura | il condannato torna in libertà la vittima trema

Recentemente, una decisione giudiziaria ha stabilito che Gabriel Constantin tornerà in libertà tra due giorni, suscitando reazioni di shock e dolore. La vittima, Chiara Balistreri, ha espresso pubblicamente la sua paura e il suo disagio di fronte a questa notizia. La vicenda ha attirato l’attenzione online, con molti che commentano la scelta del tribunale e le sue implicazioni.

La notizia che ha scosso il web riguarda la decisione giudiziaria di permettere a Gabriel Constantin di rientrare in libertà tra due giorni, una misura che ha provocato lo sfogo straziante di Chiara Balistreri. La giovane, che ha denunciato anni di violenze, ha appreso tramite una comunicazione della Polizia che l’ex compagno, condannato in Appello con una pena di cinque anni e nove mesi per lesioni e maltrattamenti, potrà scontare il resto della condanna presso l’abitazione della madre. Il provvedimento solleva interrogativi profondi sulla gestione della sicurezza e sulla tutela delle vittime, specialmente considerando che Constantin avrebbe dovuto sottostare a un dispositivo di controllo elettronico, strumento che però la donna rifiuta categoricamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza e paura: il condannato torna in libertà, la vittima trema Leggi anche: Stuprata e seviziata dall?ex compagno magrebino: condannato a 12 anni di reclusione. La vittima: «Ho paura di lui, adesso resta in carcere vero?» Francesca Manzini racconta al GF: “Sono stata vittima di violenza domestica, ho paura degli uomini”Francesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di essere stata vittima di violenza domestica.