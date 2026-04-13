Durante i lavori a Vinitaly, l’Ismea ha presentato le nuove strategie per la viticoltura italiana, con particolare attenzione alla tutela dei raccolti contro i rischi e al rafforzamento delle esportazioni verso i mercati extra UE. La discussione si è concentrata sulla protezione del valore produttivo e sulle misure da adottare per salvaguardare il settore. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si sono delineate alcune linee di intervento.

L’Ismea ha delineato le nuove traiettorie per la viticoltura italiana durante i lavori a Vinitaly, concentrandosi sulla protezione del valore produttivo e sul sostegno alle esportazioni verso i mercati extra UE. Il confronto ha messo in luce la necessità di integrare gestione del rischio, accesso al credito e nuovi strumenti finanziari per far fronte alle instabilità globali che colpiscono il comparto. Gestione dei rischi e squilibri assicurativi nel settore viticolo. I numeri della copertura assicurativa in Italia rivelano una realtà a due velocità. Sebbene la viticoltura sia il comparto agricolo con la maggiore protezione, con valori coperti che superano i 2 miliardi di euro, l’estensione delle polizze rimane contenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino italiano: la sfida per blindare i raccolti contro i rischi

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