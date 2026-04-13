Il settore vitivinicolo italiano si conferma leader sui mercati internazionali, mantenendo una posizione di rilievo anche in un contesto globale caratterizzato da incertezza. La produzione e le esportazioni continuano a crescere, con una presenza significativa di vini a indicazione geografica. Durante la manifestazione Vinitaly, si è parlato anche del nuovo bando dell'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) Promozione, rivolto a sostenere ulteriormente il settore.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Il settore vitivinicolo italiano conferma leadership e solidità sui mercati internazionali, nonostante un contesto globale incerto, con produzione ed export in crescita e forte incidenza dei vini a indicazione geografica. Centrale il ruolo delle politiche di sostegno, in particolare il nuovo bando OCM Promozione 2026-2027, che introduce semplificazioni, maggiore flessibilità e accesso più inclusivo, con risorse per oltre 98 milioni di euro. Nel corso dell'incontro al Vinitaly, operatori e istituzioni hanno evidenziato l'importanza dell'innovazione nelle procedure, del supporto ai piccoli produttori e delle strategie per affrontare criticità come i dazi, sottolineando al contempo le opportunità offerte dai mercati emergenti e dagli accordi di libero scambio, in particolare con Mercosur e India.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vinitaly, vino italiano leader: focus su mercati esteri e nuovo bando OCM Promozione

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