A Verona si apre Vinitaly, l’appuntamento dedicato al mondo del vino, con notizie che riguardano anche la Toscana. Qui è stata sviluppata una nuova pianta di sangiovese, ottenuta tramite l’utilizzo di Tea, una tecnica innovativa. Questa iniziativa mira a contrastare la siccità e le malattie che colpiscono i vigneti della regione. La scoperta rappresenta un passo avanti nel settore vitivinicolo toscano, con possibili ripercussioni sulla produzione futura.

Verona, 12 apr. - (Adnkronos) - Arriva dalla Toscana una risposta concreta alle emergenze climatiche e alle fitopatie che minacciano il futuro del vino: realizzata la prima pianta di Sangiovese ottenuta con le Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea), uno strumento innovativo per difendere la produzione dalla siccità e dalle malattie e garantire continuità alle imprese vitivinicole. Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana insieme al Crea-Ve e all'Università di Udine hanno dato il via ad un progetto di ricerca innovativo finalizzato a rendere le coltivazioni più resilienti. Al centro il Sangiovese, vitigno simbolo della regione, che rappresenta oltre il 60% della superficie vitata e da cui derivano 7 bottiglie su 10 del vino toscano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vinitaly, svolta contro siccità e malattie: in Toscana la prima pianta di sangiovese ottenuta con Tea

In Toscana Sangiovese ottenuto con Tea, svolta contro siccità e malattieFirenze, 13 aprile 2026 - Arriva dalla Toscana una risposta concreta alle emergenze climatiche e alle fitopatie che minacciano il futuro del vino:...

Stop ai finti artigiani: "In vigore la svolta storica ottenuta da Confartigianato"C’è una data che ha segnato il confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori: il 7 aprile 2026.