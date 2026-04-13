Vinitaly Sammartino | La Sicilia ha invertito la tendenza | più investimenti e opportunità per le imprese

Durante il Vinitaly, un rappresentante ha commentato che la Sicilia ha invertito la tendenza di crescita, evidenziando un aumento degli investimenti e delle opportunità per le imprese locali. Si è parlato di un aumento del turismo dedicato al vino, di come le risorse europee siano state trasformate in investimenti concreti e di un rafforzamento delle infrastrutture strategiche. La regione sembra aver consolidato un modello di sviluppo che combina competitività, attrattività territoriale e sostegno alle imprese.

Dalla crescita del turismo del vino alla capacità di trasformare le risorse europee in investimenti concreti, fino al rafforzamento delle infrastrutture strategiche: la Sicilia consolida un modello di sviluppo che unisce competitività, attrattività dei territori e sostegno alle imprese. È il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Il vino racconta la nostra storia"La Sicilia del vino sarà tra le protagoniste della 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma a... Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Attraverso il vino raccontiamo un territorio"La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15...