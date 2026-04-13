Durante la prima giornata di Vinitaly a Verona, il Ministro della Cultura ha evidenziato il ruolo della Calabria nel settore agricolo, sottolineando i suoi primati storici e produttivi. La regione punta a sviluppare in particolare la produzione di olio e ad incentivare l’ingresso di giovani nel settore. La manifestazione si conclude con un focus sulle eccellenze calabresi e sui progetti di rilancio.

A Verona, durante la chiusura della prima giornata di Vinitaly, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato il valore strategico della Calabria, definendola una regione caratterizzata da primati storici e produttivi. Durante una visita allo stand regionale, insieme al Ministro del Made in Italia Adolfo Urso e al Governatore Roberto Occhiuto, l’attenzione si è concentrata sulle eccellenze agricole, come l’olio, di cui la Calabria è seconda in Italia per volumi, e sulla necessità di integrare le nuove generazioni nel racconto del patrimonio culturale locale. L’eccellenza agricola e il dialogo tra passato e presente. Il dibattito economico e culturale si è acceso attorno alla capacità della Calabria di trasformare le proprie radici in opportunità moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: la Calabria punta su olio e giovani per il futuro

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