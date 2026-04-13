Vinitaly inaugurato il padiglione Lazio

Durante la 58ª edizione di Vinitaly, è stato aperto il Padiglione Lazio, segnando l'inizio ufficiale della presenza della regione alla manifestazione. La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo oggi, in occasione della fiera dedicata al settore vinicolo. Il padiglione ospita diverse aziende e produttori locali, pronti a presentare le loro bottiglie ai visitatori.

Roma, 13 apr. (Labitalia) - È stato inaugurato a Vinitaly 2026 il Padiglione Lazio, che segna l'avvio ufficiale della partecipazione della Regione alla 58ª edizione della manifestazione. A tagliare il simbolo nastro inaugurale sono stati il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini, il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa e autorevoli esponenti istituzionali come il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli e la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, inaugurato il padiglione Lazio Vinitaly 2026 sviluppa nuovi mercati. Nasce il nuovo padiglione totalmente Xcellent SpiritsVinitaly 2026 sviluppa il proprio ecosistema di business e inaugura il nuovo Xcellent Spirits, un format B2B totalmente rinnovato che debutterà nella... Roma: inaugurato il padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio, un nuovo spazio universitarioInaugurato il Padiglione 15B dell'ex Mattatoio di Testaccio, un passo importante per l'Università Roma Tre e la città di Roma.