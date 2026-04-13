Vinitaly ci fa crescere L’enologia dell’Umbria conquista la Fiera di Verona

A Vinitaly, la fiera di Verona dedicata al settore vinicolo, l’enologia dell’Umbria si è fatta notare con diverse esposizioni e presentazioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di produttori e professionisti provenienti dalla regione, che hanno mostrato le proprie produzioni e innovazioni. La presenza all’evento ha permesso di mettere in mostra le caratteristiche e le peculiarità del vino umbro, inserendolo in un panorama più ampio di mercato e di scambi commerciali.

"Il vino non va considerato come una produzione a sé stante, ma come parte di un ingranaggio più complesso, un ecosistema che tiene insieme agricoltura, identità e turismo ": è quanto ha detto l’assessora all’agricoltura della Regione Umbria, Simona Meloni, all’inaugurazione del padiglione umbro al Vinitaly di Verona, quest’anno presente con il claim "Stili di vite". All’inaugurazione dell’evento in Veneto ha preso parte anche la presidente della Regione Stefania Proietti. Simona Meloni ha sottolineato il valore del nuovo spazio espositivo, "rinnovato, più luminoso e finalmente riconoscibile", come segnale di discontinuità. "L’ Umbria aveva bisogno di uno spazio suo - ha detto -, capace di raccontare attraverso immagini e contenuti la propria storia e identità e ci siamo riusciti mettendo in campo tutte le nostre energie".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Vinitaly ci fa crescere". L’enologia dell’Umbria conquista la Fiera di Verona Vinitaly 2026: il tesoro mediceo di Firenze conquista VeronaL’inaugurazione del Vinitaly 2026 a Verona vede oggi un dialogo inedito tra la bellezza millenaria e l’eccellenza enologica, grazie alla presenza di... Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il CerasuoloGrande successo per la prima serata dell’evento “Vinitaly and City”, che anima il cuore del centro storico di Verona.