Domenica 12 aprile si apre a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, con il quartiere fieristico completamente occupato e la partecipazione di circa 4.000 aziende provenienti da tutte le regioni italiane. La manifestazione si svolge nel contesto di un sistema Italia che si presenta compatto nel sostenere il settore vinicolo. La fiera prosegue fino a inizio settimana, attirando operatori e professionisti del settore da diverse aree del mondo.

Roma, 13 apr. (Labitalia) - Al via domenica 12 aprile a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4mila aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino al 15 aprile, Veronafiere torna così a essere il baricentro internazionale del business del vino, con oltre 100 appuntamenti in calendario tra approfondimenti, degustazioni e nuovi format. Al centro dell'edizione 2026, il consolidamento della proiezione internazionale della manifestazione, sostenuta da un piano di incoming mirato da 70 nazioni realizzato da Veronafiere e Ita-Italian Trade Agency. Sono oltre 1.000 i top buyer selezionati a cui si aggiungono migliaia di operatori professionali da circa 130 Paesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vinitaly 2026, sistema Italia compatto a sostegno del settore

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