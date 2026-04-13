Vinitaly 2026 la Capitanata protagonista a Verona | export da record e produzione in crescita

Alla 58esima edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale dedicata al vino e ai distillati, numerose aziende della provincia di Foggia sono presenti a Verona. La fiera, iniziata domenica 12 aprile e in programma fino a mercoledì 15, vede la partecipazione di produttori locali che mostrano un settore in crescita. I dati indicano un incremento della produzione e un record nelle esportazioni di vini provenienti dalla Capitanata.

Sono numerose le aziende vitivinicole foggiane presenti alla 58esima edizione del Vinitaly, il Salone internazionale del vino e dei distillati, che ha preso il via domenica 12 a Verona per concludersi mercoledì 15 aprile. Molte di queste sono presenti nel Padiglione Puglia della fiera tra le 103.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Friuli Venezia Giulia protagonista a Vinitaly: cresce l'export e l'internazionalizzazioneIl Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista al Vinitaly, con un settore vitivinicolo in crescita e sempre più orientato ai mercati... Leggi anche: Vinitaly, in alto i calici a Verona: "Facciamo crescere l’export"