Vinci | capriolo incastrato in un cancello soccorso dai vigili del fuoco

Stamattina a Vinci, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cerretana per soccorrere un capriolo rimasto incastrato nel cancello del cimitero. L’animale era rimasto bloccato tra le sbarre e necessitava di aiuto per essere liberato. L’intervento si è concluso con successo e il capriolo è stato rimesso in libertà. La situazione ha richiesto l’intervento di una squadra specializzata del corpo dei vigili del fuoco.

VINCI (FIRENZE) – Singolare intervento dei vigili del fuoco stamattina, 13 aprile 2026, a Vinci. Una squadra è intervenuta in via Cerretana per soccorre un capriolo rimasto bloccato nel cancello del cimitero. I Vigili del fuoco utilizzando un divaricatore, hanno allargato i due elementi di ferro per estrarre l’animale ferito, consegnato successivamente ad un’associazione animalista. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vinci: capriolo incastrato in un cancello, soccorso dai vigili del fuoco Leggi anche: Auto tampona un camion sulla Pedemontana: automobilista incastrato soccorso dai vigili del fuoco Leggi anche: Calenzano, incidente sul lavoro: operaio incastrato sotto al muletto, soccorso dai vigili del fuoco