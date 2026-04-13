Vincenzo Schettini dopo la bufera mediatica | Critiche infondate ho solo sperimentato E quell’imitazione di Crozza…

Vincenzo Schettini, noto docente di fisica, ha commentato le recenti polemiche che lo hanno coinvolto, definendole critiche infondate e affermando di aver semplicemente portato avanti esperimenti. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, anche a causa di un'imitazione di un comico famoso. Ora, l'interessato si dice pronto a riprendere le sue attività senza ulteriori intoppi.

La "tormenta" mediatica sembra ormai alle spalle. Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso d'Italia, capace di portare la scienza in seconda serata su Rai 2 con "La fisica dell'amore" e di collezionare milioni di visualizzazioni sui social, torna a parlare delle polemiche che lo hanno travolto a inizio anno. L'articolo Vincenzo Schettini dopo la bufera mediatica: “Critiche infondate, ho solo sperimentato”. E quell’imitazione di Crozza..🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Vincenzo Schettini a Sanremo 2026 dopo la bufera social: “Mai costretto nessuno studente a seguirmi online, ero ironico”Sanremo – Ci piace la fisica dei mi piace? Si nota di più un corpo solido sul palco dell’Ariston o un insegnante di scuola... Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: "E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato"In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio...