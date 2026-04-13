Vincenzo De Lucia al Verdi | speciale promozione in biglietteria

Vincenzo De Lucia sarà protagonista di uno spettacolo al teatro Verdi domenica 19 aprile alle 18. La promozione speciale per i biglietti sarà disponibile direttamente in biglietteria. L’evento si svolge in un momento in cui il telefono, come mezzo di comunicazione, continua ad avere un ruolo centrale nella vita quotidiana. La rappresentazione è prevista per la tarda mattinata, offrendo un’opportunità di intrattenimento nel fine settimana.