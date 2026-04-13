Vincenzo De Lucia al Verdi | speciale promozione in biglietteria
Vincenzo De Lucia sarà protagonista di uno spettacolo al teatro Verdi domenica 19 aprile alle 18. La promozione speciale per i biglietti sarà disponibile direttamente in biglietteria. L’evento si svolge in un momento in cui il telefono, come mezzo di comunicazione, continua ad avere un ruolo centrale nella vita quotidiana. La rappresentazione è prevista per la tarda mattinata, offrendo un’opportunità di intrattenimento nel fine settimana.
Il telefono è ormai il luogo in cui accadono le cose. Da questa intuizione prende forma “Squilla il telefono”, lo spettacolo che Vincenzo De Lucia porta in scena domenica 19 aprile alle 18.30 al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, in una produzione “Nicola Canonico per Good Mood”. Più che una.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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