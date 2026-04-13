Villar Perosa | auto decolla dal marciapiede e travolge una casa

Nella serata del 12 aprile 2026, a Villar Perosa, un giovane residente ha perso il controllo della propria Ford Fiesta, che ha decollato dal marciapiede e ha travolto una casa. L’incidente ha causato danni all’edificio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’incidente, né eventuali feriti o danni più gravi.

Un violento impatto ha scosso la quiete notturna di Villar Perosa nella serata del 12 aprile 2026, quando un giovane residente si è schiantato con la propria Ford Fiesta contro un’abitazione privata. Il conducente, pur avendo riportato ferite, non sembra correre pericoli per la sua incolumità dopo il brutto incidente avvenuto su via Nazionale, il tratto stradale che identifica la provincia 23 del Sestriere. La dinamica del salto accidentale su via Nazionale. Il sinistro si è verificato quando l’auto ha perso improvvisamente la traiettoria, finendo sul marciapiede che, agendo come una rampa, ha causato il sollevamento del veicolo. La vettura ha preso il volo, abbattendo una recinzione prima di precipitare nel cortile dell’abitazione situata al civico 91.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villar Perosa: auto decolla dal marciapiede e travolge una casa Villar Dora: auto contro spazzaneve, morto il conducenteLa mattina di questo venerdì 13 marzo 2026, la luce dell’alba ha illuminato una scena tragica a Villar Dora. Leggi anche: Una finestra sui Balcani, arriva il volo diretto Palermo-Sofia: "Si decolla verso una città dal fascino magnetico"