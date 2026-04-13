Villa Zanelli | arriva l’offerta per far rinascere il gioiello Liberty

È stata presentata una proposta di gestione per Villa Zanelli, l'edificio storico di Savona noto per lo stile Liberty e situato in via Nizza. La proposta mira a riqualificare e valorizzare la struttura, aprendo una nuova fase per il complesso. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni riguardanti il futuro dell’immobile, che rappresenta un pezzo importante del patrimonio architettonico locale.

Una proposta di gestione per la storica Villa Zanelli a Savona è finalmente emersa, aprendo una nuova stagione per il gioiello Liberty situato in via Nizza. Un gruppo di imprese piemontesi, già attive nel comparto turistico dell’area dell’Albenganese, ha avanzato un’offerta che la proprietà, Arte, ha ritenuto credibile e soddisfacente. Il movimento attorno alla struttura, che ha conclusi i lavori di restauro circa tre anni fa con un investimento di poco inferiore ai sette milioni di euro sostenuto da Arte e dalla Regione, punta a dare una destinazione concreta all’edificio. L’obiettivo è evitare che il parco e la villa continuino a restare inutilizzati, rischiando il degrado dopo tanto tempo di stasi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Zanelli: arriva l’offerta per far rinascere il gioiello Liberty Triangolo Verde Roma: passeggiata tra architettura Liberty, Villa Blanc e Villa TorloniaC’è un angolo di Roma dove la natura incontra la storia: scopri il triangolo verde, tra villini liberty, giardini segreti e set cinematografici. Pasqua horror in centro a Milano: verso il processo il 28enne accusato dell’omicidio del domestico nella villa LibertySi avvicina la richiesta di processo, dopo la chiusura indagini da poco notificata dalla Procura di Milano, per Dawda Bandeh, 28enne di origini...