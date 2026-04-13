Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le prossime date

A Villa Pamphilj si svolgeranno prossimamente visite straordinarie al Casino del Bel Respiro, con date ancora da definire. Questo luogo, molto frequentato sia da residenti che da visitatori, è tra i più fotografati della città, attirando ogni giorno molte persone che amano ammirarne l’architettura e il paesaggio. Le iniziative sono rivolte a chi desidera scoprire più da vicino questo angolo di storia e natura nel cuore della capitale.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo X. Il Casino, detto anche “dell’Algardi”, fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto.🔗 Leggi su Funweek.it