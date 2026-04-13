Villa Pamphilj le cancellate restano transennate | Riparatele si rischiano nuovi insediamenti abusivi

Le cancellate di Villa Pamphilj continuano a essere transennate con i nastri gialli della polizia municipale ancora in posizione. Nonostante sia passato un mese dalla segnalazione dei danni, la recinzione non è stata sistemata. La situazione mantiene le barriere di protezione ancora in vigore, con il rischio che possano verificarsi nuovi accessi non autorizzati all’interno dell’area.

I nastri gialli della polizia municipale sono ancora a loro posto. Un mese dopo la segnalazione dei danni riportati, la recinzione di Villa Pamphilj non è stata riparata.Gli atti vandaliciLe sbarre di ferro che perimetrano il prezioso polmone verde, a metà marzo, erano state divelte all’altezza.🔗 Leggi su Romatoday.it

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