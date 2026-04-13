Vigili del Fuoco | addio al comandante di Volpiano dopo 34 anni di soccorsi

Dopo 34 anni di servizio, il comandante del distaccamento di Volpiano ha ufficialmente lasciato il suo incarico. Durante la sua carriera, ha partecipato a numerosi interventi di soccorso, contribuendo alle attività di emergenza e sicurezza nella zona. La sua uscita dal servizio è stata comunicata attraverso un breve messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul futuro.

Dopo trentaquattro anni di impegno costante sul campo, il comandante del distaccamento di Volpiano lascia ufficialmente il servizio. Francesco Marando, sessantuno anni, ha concluso la sua lunga carriera nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una celebrazione organizzata dai colleghi nella serata di domenica 12 aprile 2026. Un percorso tra dovere civile e impegno professionale. L’ingresso nel mondo del soccorso non è stato frutto di una pianificazione meticolosa, bensì di un suggerimento familiare. Marando ha raccontato come l’idea di diventare volontario fosse nata quasi per scherzo, spinto dall’invito di un cugino. Quello che era iniziato come un gioco si è trasformato in una missione durata oltre tre decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigili del Fuoco: addio al comandante di Volpiano dopo 34 anni di soccorsi Leggi anche: Terremoto dell’Aquila, 17 anni dopo: il ricordo dei vigili del fuoco tra soccorsi e rinascita Leggi anche: Vigili del fuoco di Perugia, cambio al vertice: Rocco Mastroianni è il nuovo comandante