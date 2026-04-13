Vietata la trasferta per Verona-Milan l’appello della Curva Sud | Non comprate i biglietti

L’Organizzazione Nazionale delle Militanti e dei Militanti Sportivi ha annunciato il divieto di trasferta per la partita tra Verona e Milan, raccomandando ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia di non acquistare i biglietti. La decisione riguarda esclusivamente i supporter che avrebbero voluto seguire la squadra in trasferta, mentre la Curva Sud ha invitato i propri tifosi a rispettare questa indicazione. La partita si svolgerà senza supporters ospiti.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in vista di Verona-Milan del 19 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto il blocco della vendita dei biglietti per il settore ospiti. Una scelta che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, che dopo la trasferta di Napoli si vedono annullare un'altra possibilità di mostrare la propria vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione. L'AIMC ha già predisposto un ricorso in vista della decisione, ma i margini di successo sono ridotti. La Curva Sud del Milan, come al solito, non è rimasta a guardare. Il tifo organizzato ha diffuso un comunicato sui propri canali social per invitare i milanisti a non comprare alcun biglietto per la sfida contro il Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vietata la trasferta per Verona-Milan, l’appello della Curva Sud: “Non comprate i biglietti” Leggi anche: Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud: “Sabato mattina tutti a Milanello per sostenere i ragazzi”Come anticipato nei giorni scorsi, la prefettura di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Argomenti più discussi: Milan, vietata la trasferta a Verona ai tifosi lombardi: la protesta della Curva Sud; Verona-Milan, biglietti vietati per i residenti in Lombardia e protesta dei tifosi; Hellas Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri; Trasferta vietata a Napoli, l'abbraccio dei tifosi rossoneri a Milanello. Milan, ripresa degli allenamenti in vista del Verona. Allegri in Nazionale Calciomercato: Rashford nel mirino Leggi le Top News sul Milan di oggi nel primo commento - facebook.com facebook #VeronaMilan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri: l’AIMC prepara il ricorso. Ecco cosa sta succedendo #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com