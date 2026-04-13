Viareggio travolgente Blindato il secondo posto

Nel match di Viareggio, la squadra locale ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro lo Zenith Prato. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con Nucci tra i pali e Romanelli, Bertacca e Danovaro in difesa. Durante la partita, sono entrati in campo diversi sostituti nel secondo tempo, tra cui Kthella, Sforzi, Apolloni e Bertelli. La squadra ha così consolidato il secondo posto in classifica.

viareggio 3 zenith prato 0 VIAREGGIO (3-5-2): Nucci; Romanelli, Bertacca, Danovaro; Ivani (21’ st Kthella), Brondi, Lollo (31’ st Sforzi), Tieu Kapieu (44’ st Apolloni), Purro (44’ st Bertelli); G. Gabrielli, Pegollo (40’ st C. Belluomini). (A disposizione: Carpita, L. Baroni, Giannotti, Tartarelli). All. Fiale. ZENITH PRATO (4-4-1-1): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Cela, Geri (23’ st Fallani); Nistri, Sinisgallo (23’ st Hanxhari), Saccenti (31’ st Moussaid), D. Toccafondi (23’ st I. Banchelli); Caggianese (31’ st Palaj); Del Pela. (A disposizione: Filoni, Castiello, Danti, Nannipieri). All. Settesoldi. Arbitro: Lachi di Siena (assistenti di linea Marino di Pisa e Valeri di Firenze).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio travolgente. Blindato il secondo posto Leggi anche: Il Gorima Trepuzzi espugna Trani: vittoria e secondo posto blindato Aggancio al secondo posto IN CLASSIFICA. Costone prova super. Vittoria travolgenteLE PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO 61 VISMEDERI COSTONE SIENA 78 SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani 4, Zaccagna, Camara 1, Mele 9, Scardigli 1, Capozio 8,...