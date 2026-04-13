Alle ore 19:40 del 13 aprile 2026, sono stati diffusi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del traffico e le eventuali interruzioni o rallentamenti che interessano le strade della regione. Le notizie vengono aggiornate frequentemente per fornire ai cittadini dati aggiornati sulla situazione delle arterie principali.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio costa Manu rientrando nella norma lungo la rete viaria in uscita dalla città permangono code sulla Colombo tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia È a nord della capitale sulla Flaminia tra Corso Francia è lo stesso raccordo Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle proseguono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo tra ponte Casilino e piazzale labicano la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 19:40

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