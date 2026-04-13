Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 13 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni stradali. Il servizio, gestito dall’ente regionale, permette di monitorare le situazioni di congestione e eventuali incidenti lungo le principali arterie della città e della regione. Le autorità continuano a fornire aggiornamenti per consentire un'adeguata gestione della mobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso lavori urgenti di ripristino del manto stradale tra Ceprano e Frosinone al momento permangono code per 4 km in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Ardeatina fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina in uscita dalla città code sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo e sulla Colombo tra il raccordo e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in...