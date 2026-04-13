Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 13 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Il servizio fornisce notizie in tempo reale riguardo a eventuali incidenti, code o interventi che interessano le strade principali e i trasporti pubblici. Le informazioni sono accessibili tramite il loro sistema di infomobilità, che permette di seguire gli sviluppi sul traffico e sulle condizioni delle infrastrutture.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per lavori urgenti di ripristino del manto stradale Ci sono code per 6 km tra Ceprano e Frosinone verso Roma Attenzione anche sul tratto Urbano della A24 dove a causa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione interna è chiuso il bivio per la tangenziale est verso la Salaria per il traffico proveniente dal raccordo inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Fiorentini e Vediamo la situazione è proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti carreggiata esterna a partire dalla Ardeatina fino alla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in A1 Come di consueto in...