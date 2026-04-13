Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 13 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione, con dettagli sulla situazione delle strade e eventuali interruzioni o code. Questi aggiornamenti vengono trasmessi attraverso i canali ufficiali dell’ente, offrendo ai cittadini strumenti pratici per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto sulla circonvallazione interna della tangenziale est è chiuso il bivio in direzione Salaria per il traffico proveniente dal raccordo inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Fiorentini ci spostiamo poi sulla A1 Roma Napoli dove per lavori urgenti di ripristino del manto stradale ci sono incolonnamenti tra Ceccano e Frosinone perso Roma e vediamo quindi la situazione sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Ardeatina...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto...