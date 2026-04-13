Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 di oggi, la situazione della viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade a Roma e dintorni, fornendo dettagli sulla circolazione e eventuali criticità presenti al momento. L'aggiornamento si inserisce nel consueto servizio di informazione sulla mobilità locale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Aurelia risolto l'incidente avvenuto in precedenza e traffico tornato regolare tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare ci spostiamo sulla A1 Roma Firenze rimosso qui il trattenuto al km 522 e circolazione scorrevole tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sulla statale Pontina traffico all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare sulla Ardeatina Invece per i cantieri attivi in queste ore si sono formate code tra via di Castel di Leva il raccordo anulare...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di...