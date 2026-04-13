Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 13 aprile 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma fornisce regolarmente notizie sui principali interventi e situazioni di traffico, offrendo informazioni utili per chi si sposta in queste aree. L'ultimo aggiornamento riguarda le condizioni di circolazione e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Valle Aurelia per un incidente avvenuto in precedenza Io ora in via di risoluzione ci sono ancora code tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare ci spostiamo sulla A1 Roma Firenze un incidente avvenuto al km 522 è causa delle code tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze in miglioramento il traffico sul Raccordo Anulare via in carreggiata interna abbiamo un rallentamenti tra le uscite Tuscolana e Appia andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura lo sciopero nazionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di...