Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 13 aprile 2026, la redazione di Astral infomobilità fornisce un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Si segnalano alcune criticità lungo le principali arterie della regione, con code e rallentamenti registrati in varie aree. L'informazione riguarda interventi su specifici tratti e variazioni temporanee alle normali condizioni di traffico.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Aurelia ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza e chiude tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare risolto invece incidente sulla Cassia Veientana e circolazione scorrevole all'altezza di Castel de' ceveri in direzione raccordo è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico tra Cassia Trionfale poi all'altezza della ea seguire code a tratti dalla Casilina la Tiburtina in interna traffico rallentato tra Bufalotta e Tiburtina poi quad e dalla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano...