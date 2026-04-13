Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 13 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione dell’azienda, che fornisce regolarmente informazioni sul traffico e sulle condizioni stradali della regione. I dettagli specifici sugli eventuali disagi o modifiche alla circolazione non sono stati ancora resi noti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi per i due incidenti avvenuti in precedenza il primo sulla statale Aurelia è causa delle code tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare nella stessa direzione per il secondo incidente sulla Cassia Veientana città in coda da Castel de' ceveri a via della Giustiniana ma siamo al traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta all'altezza della Aurelia poi code a tratti alle uscite Roma Fiumicino e Pontina è più avanti dalla Casilina alla Tiburtina situazione analoga in.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...