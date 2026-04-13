Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 13 aprile 2026, la rete di viabilità della città e della regione Lazio presenta alcune variazioni di circolazione. La redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti nelle principali arterie di trasporto pubblico e privato. Gli automobilisti e i pendolari sono invitati a consultare le informazioni in tempo reale per pianificare al meglio gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in A1 Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale apriamo con raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Tiburtina Bufalotta sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud code tra Torre raccordo anulare in ingresso a Roma ora il traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano l'abbia da via dei Laghi a via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...