Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 13 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è oggetto di aggiornamenti da parte di Astral Infomobilità. La redazione fornisce in tempo reale informazioni sul traffico e eventuali disagi, offrendo ai cittadini dati utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi si muove in città o in regione, mantenendo un flusso costante di notizie sulla situazione della viabilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in A1 Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale apriamo con raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Tiburtina Bufalotta sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud code tra Torre raccordo anulare in ingresso a Roma ora il traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano l'abbia da via dei Laghi a via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio è... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano...