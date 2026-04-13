Via libera a due piani chiave | 270 milioni sul digitale e nuova legge sulla casa cosa cambia davvero

Da udinetoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato due interventi principali per il Friuli Venezia Giulia, destinando 270 milioni di euro nei prossimi tre anni per lo sviluppo digitale. Contestualmente, è in fase di definizione una nuova legge sulla casa, che prevede modifiche alle politiche abitative. Queste misure mirano a favorire l’innovazione tecnologica e a riformare il settore dell’edilizia residenziale, con effetti che interesseranno direttamente le comunità locali.

Due piani strategici, due direttrici che si incrociano e ridisegnano il futuro del Friuli Venezia Giulia: da un lato la spinta sull’innovazione digitale, con investimenti per 270 milioni di euro nei prossimi tre anni, dall’altro una riforma profonda delle politiche abitative, pensata per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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