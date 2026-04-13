Via libera a due piani chiave | 270 milioni sul digitale e nuova legge sulla casa cosa cambia davvero
Il governo ha approvato due interventi principali per il Friuli Venezia Giulia, destinando 270 milioni di euro nei prossimi tre anni per lo sviluppo digitale. Contestualmente, è in fase di definizione una nuova legge sulla casa, che prevede modifiche alle politiche abitative. Queste misure mirano a favorire l’innovazione tecnologica e a riformare il settore dell’edilizia residenziale, con effetti che interesseranno direttamente le comunità locali.
Due piani strategici, due direttrici che si incrociano e ridisegnano il futuro del Friuli Venezia Giulia: da un lato la spinta sull’innovazione digitale, con investimenti per 270 milioni di euro nei prossimi tre anni, dall’altro una riforma profonda delle politiche abitative, pensata per.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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