Via Casilina come un ring | maxi rissa in strada a Torpignattara

Una colluttazione violenta si è svolta lungo via Casilina a Torpignattara, coinvolgendo almeno dieci persone. La rissa si è verificata in strada, creando scompiglio tra i passanti e attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la calma e gestire la situazione. Non sono stati segnalati feriti gravi o altri incidenti collegati.

La strada è stata trasformata in un ring a Torpignattara dove una maxi rissa ha coinvolto almeno dieci persone. I contendenti se le sono date di santa ragione domenica 12 aprile in via Casilina 391.La rissa in via CasilinaLe violenze sono divampate all'improvviso, per motivi ancora in fase di.🔗 Leggi su Romatoday.it Maxi rissa a colpi di coltello in strada: tre persone in ospedaleTre persone sono rimaste ferite a Napoli nel corso di una maxi rissa scoppiata per motivi di viabilità. Non pagano il conto al ristorante: maxi rissa in strada: feriti due poliziottiAttimi di tensione ieri pomeriggio nei pressi di via Toledo, in pieno centro, per una rissa scoppiata in un ristorante durante la quale sono rimasti...