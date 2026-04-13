Via alle grandi manovre ll centrodestra alla ricerca di un nome fuori dai partiti

Il centrodestra si sta organizzando per le elezioni comunali del 2027, cercando un candidato indipendente che possa rappresentare l’alternativa al sindaco uscente. Dopo l’accordo tra i civici Giovanni Favia e Alberto Forchielli, le forze politiche stanno valutando diverse opzioni per individuare una figura capace di competere senza appoggi partitici. La ricerca si concentra su una candidatura che possa unire le diverse anime del centrodestra.

Grandi manovre in vista delle elezioni comunali del 2027. Dopo l’alleanza sancita dai candidati civici Giovanni Favia e Alberto Forchielli, il centrodestra continua a cercare un nome fuori dai partiti che possa sfidare il sindaco Matteo Lepore nella corsa a Palazzo d’Accursio. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia puntano infatti a trovare un candidato unitario, non iscritto ad alcun partito ma legato ovviamente alla loro area politica, per il cruciale appuntamento dell’anno prossimo. La ricerca va avanti con un orizzonte temporale necessariamente non troppo allungato. Nel frattempo, dopo l’intesa fra Favia e Forchielli, con quest’ultimo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via alle grandi manovre ll centrodestra alla ricerca di un nome fuori dai partiti Centrodestra, le grandi manovre blindate dei partiti che collegano la Regione alle comunaliLa coalizione è pronta a confrontarsi sul candidato sindaco, tra l'attesa per l'annuncio di Cannizzaro e la Lega reggina che spera nell'assessorato... Leggi anche: Congiura primarie, grandi manovre per far fuori Schlein