Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova stazione di Mestre, in provincia di Venezia. L'intervento prevede un investimento di 98 milioni di euro e comprende non solo la realizzazione di un nuovo edificio ferroviario, ma anche un collegamento sopraelevato tra Mestre e Marghera. La piastra di raccordo avrà una lunghezza di 100 metri e sarà alta circa nove metri.

Sono partiti i cantieri della nuova stazione di Mestre (Venezia): l'investimento per il nuovo hub intermodale vale 98 milioni e, oltre alla stazione ferroviaria, prevede un collegamento sopraelevato tra Mestre e Marghera, una piastra lunga 100 metri a nove metri di altezza. I primi interventi propedeutici sono iniziati a marzo e i lavori, affidati a Quadrio Gaetano Costruzioni, dureranno cinque anni. Il cronoprogramma dei lavori è stato presentato stamattina all'Auditorium M9 di Mestre Rete Ferroviaria Italiana, con il sindaco Luigi Brugnaro e la consigliera regionale con delega a Venezia Laura Besio. Dopo l'estate è prevista la riorganizzazione funzionale della stazione transitoria, con demolizione graduale dell'attuale fabbricato a partire dal lato ovest.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via ai cantieri per la nuova stazione di Mestre

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