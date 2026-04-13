La Roma si prepara per la partita di venerdì sera contro l'Atalanta, con la squadra impegnata negli allenamenti. Nella sessione di lavoro, il giocatore Wesley ha partecipato al rientro in gruppo dopo un periodo di assenza. La squadra ha mostrato un buon ritmo e compattezza, con Malen protagonista di un'ottima prestazione durante la gara.

Nella partita di venerdì sera si è rivista una Roma spumeggiante ma allo stesso tempo solida, in grado di indirizzare sin da subito la gara trainata da un Malen in stato di grazia. Nonostante ciò, la squadra di Gasperini non può adagiarsi: alle porte c’è una sfida decisiva, con la Roma che oltre alla lotta per il quarto posto è coinvolta anche nel duello per la sesta posizione in campionato. Di fatto, la Dea insegue da vicino i giallorossi, avendo conquistato 53 punti contro i 57 della Roma. Per una sfida così importante l’augurio del tecnico è di riuscire a recuperare i giocatori più forti, come per esempio Wesley: il brasiliano è alle prese con una lesione al tendine del bicipite femorale destro da fine marzo accusato in Nazionale e dopo aver saltato le sfide con Inter e Pisa sembra essere pronto per tornare disponibile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Roma-Atalanta: squadra al lavoro, Wesley vede il rientro

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