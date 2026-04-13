Verso gli edifici a zero emissioni

Da ilgiorno.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore edilizio si trova di fronte alla sfida di ridurre le emissioni di gas serra, con un’attenzione particolare agli edifici già costruiti. La transizione verso un modello a zero emissioni richiede interventi specifici e strategie concrete per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale degli immobili esistenti. Questa sfida si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.

La sfida della transizione climatica nel settore edilizio passa soprattutto dagli edifici già esistenti. È qui, infatti, che si concentra il vero potenziale di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici, considerando che il 97% del patrimonio edilizio attuale sarà ancora in uso nel 2050. In questo scenario, uno degli elementi chiave è rappresentato dall’involucro degli edifici e, in particolare, dal ruolo sempre più strategico del vetro. Oggi il comparto edilizio è responsabile di circa il 36% delle emissioni di CO2 nell’UE. Un dato che rende evidente quanto sia necessario intervenire non solo sulle nuove costruzioni, ma soprattutto sulla riqualificazione di quelle esistenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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