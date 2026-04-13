verso gli edifici a zero emissioni

Il settore edilizio si trova di fronte alla sfida di ridurre le emissioni di gas serra, con un’attenzione particolare agli edifici già costruiti. La transizione verso un modello a zero emissioni richiede interventi specifici e strategie concrete per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale degli immobili esistenti. Questa sfida si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.

La sfida della transizione climatica nel settore edilizio passa soprattutto dagli edifici già esistenti. È qui, infatti, che si concentra il vero potenziale di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici, considerando che il 97% del patrimonio edilizio attuale sarà ancora in uso nel 2050. In questo scenario, uno degli elementi chiave è rappresentato dall’involucro degli edifici e, in particolare, dal ruolo sempre più strategico del vetro. Oggi il comparto edilizio è responsabile di circa il 36% delle emissioni di CO2 nell’UE. Un dato che rende evidente quanto sia necessario intervenire non solo sulle nuove costruzioni, ma soprattutto sulla riqualificazione di quelle esistenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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