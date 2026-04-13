L’amministrazione comunale di Verona ha firmato l’11 aprile 2026 un accordo con l’associazione Templari Oggi APS, che prevede la gestione e la sorveglianza del Loggiato di San Fermo. I volontari dell’associazione si occuperanno di vigilare sul sepolcro medievale situato nell’area, mantenendo l’attenzione sulla tutela del sito storico. Questa collaborazione intende affidare ai volontari il compito di monitorare il luogo nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’amministrazione di Verona ha formalizzato l’11 aprile 2026 un accordo di sussidiarietà con l’associazione Templari Oggi APS, affidando ai volontari la gestione e la vigilanza del Loggiato di San Fermo. L’intervento mira a garantire il decoro e la protezione del monumento trecentesco che custodisce il presunto sepolcro di Arnau de Torroja, nono Maestro Generale dell’Ordine del Tempio, morto nella città nel 1184. Un modello di gestione condivisa per il patrimonio veronese. La firma del documento avvenuta presso Palazzo Barbieri segna un passaggio operativo rilevante per la tutela del complesso architettonico di San Fermo Maggiore. Attraverso questo patto, che avrà una validità di dodici mesi, i membri dell’associazione si assumeranno compiti che vanno ben oltre la semplice sorveglianza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, i Templari vigilano sul misterioso sepolcro medievale

Verona, i Templari tornano a guardia del sarcofago di Arnau de TorrojaVerona – A distanza di oltre ottocento anni dalla sua scomparsa, la figura di Arnau de Torroja torna al centro della scena veronese.

Templari Oggi APS, a Verona il Patto di Sussidiarietà per il loggiato trecentescoVerona, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile 2026 prende avvio il Patto di Sussidiarietà siglato con il Comune di Verona dall’associazione Templari Oggi...