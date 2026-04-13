Veron elogia Calhanoglu | Oggi pochi calciatori provano il tiro da fuori area

Durante una recente dichiarazione, un ex calciatore ha elogiato le capacità di un centrocampista attuale, sottolineando come oggi siano pochi i giocatori che tentano il tiro da fuori area. Nel corso della partita, il centrocampista ha realizzato un gol di classe, che ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio. La sua prestazione ha suscitato commenti positivi sui social e tra gli esperti del settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 28 febbraio 2026, Hakan Calhanoglu ha incantato i tifosi dell’FC Internazionale con un gol spettacolare durante la partita di Serie A contro il Genoa, svoltasi nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. La realizzazione dal dischetto ha rappresentato il secondo gol per la sua squadra, un momento di pura esaltazione per i sostenitori nerazzurri. La qualità della realizzazione è stata amplificata dall’approvazione di Juan Sebastian Veron, ex leggenda del calcio argentino, noto per le sue potenti conclusioni dalla distanza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Veron elogia Calhanoglu: “Oggi pochi calciatori provano il tiro da fuori area” Veron applaude Calhanoglu: «Per un gol come il suo con la Roma ci vuole coraggio, vi spiego perché oggi nessuno tira più da fuori area»Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta:... Veron analizza: «All’Inter sono stato felice, Calhanoglu è un grande regista. Nel calcio di oggi manca il coraggio di calciare da fuori»di Lorenzo VezzaroVeron riflette sul fondamentale del tiro dalla distanza e analizza l’evoluzione tecnica del gioco attuale rispetto ai suoi tempi in...