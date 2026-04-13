Veroli in scena Hansel & Gretel

Allo spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli, intitolato “Hansel & Gretel”, si è conclusa la stagione “Avanti Ragazzi” al Teatro Comunale di Veroli. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della programmazione rivolta ai bambini e alle famiglie, tenutosi nel locale teatro cittadino. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un momento di intrattenimento e divertimento per i giovani spettatori.

Siamo giunti all’ultimo appuntamento della stagione teatrale dedicata ai più piccoli “Avanti Ragazzi” al Teatro Comunale Veroli. Sabato 18 aprile va in scena una fiaba antica ma che si trasforma in una nuova avventura grazie alla regia di Giacomo Cassetta per la compagnia “L’ULTIMA FILA”.In un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ’Hansel & Gretel - Una favola da tavola’ nella Sala Melpomene delle MuseTorna ‘Hansel & Gretel - Una favola da tavola’ nella Sala Melpomene del Teatro delle Muse di Ancona. Teatro Junior, Teatrombria porta in scena una versione della fiaba di Hansel e GretelDomenica 8 (ore 16), al Teatro De Micheli di Copparo, va in scena la grande inventiva e perizia tecnica di ‘Teatrombria’ con la classica fiaba di...